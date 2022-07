Renunció a su trabajo y se hace viral por su "exagerado" festejo (video)

Con champaña y sobre su vehículo, un hombre se hizo viral por festejar que renunció a su trabajo.

Actualmente, encontrar un empleo muy difícil, sobre todo desde la llegada de la pandemia donde muchas personas se quedaron desempleadas, y desde entonces se les ha dificultado aún más.

Pero, este no fue el caso de King Dukes, un hombre que a pesar de tener un trabajo estable optó por renunciar y festejar a lo grande la decisión que tomó.

Ahora, el hombre ha acaparado la atención, pues grabó el momento exacto en el que renunció y la celebración con la que dio por terminada una etapa en su vida profesional.

La renuncia

Según King, renunció para dedicarse a la música, ya que su trabajo no le gustaba. Además, confesó haber planeado la forma en la que diría adiós a la empresa que le abrió las puertas.

En una grabación, la cual él difundió en su cuenta de TikTok y se ha hecho viral, se puede observar a King ingresar a la tienda de artículos donde trabajaba, posteriormente, se dirigió con la supervisora para entregarle unas llaves y confirmarle que estaba renunciando.

En ese momento, la supervisora no podía creerlo, pensó que estaba bromeando, sin embargo, él le repitió que no y una vez que salió de la empresa caminó hacia el estacionamiento, abrió una champaña y la lanzó por el aire para así festejar.

En el videoclip, también se logra ver que su emoción fue tanto que se subió sobre el capó de su vehículo.

"Muchas veces le damos mucho a estas compañías trabajando ocho horas y no llegamos a disfrutar la vida. Tú estás aquí para disfrutar tu vida. No me malinterpretes, un trabajo de 9 a 5 está bien, si eso es lo que tienes que hacer. Pero para mí, esto ya acabó”, explicó el hombre.



Finalmente, en su video, aconsejó que las personas busquen lo que les hace feliz, así como lo hizo él.

