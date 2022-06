Chef que exhibió a influencer vuelve a enviar polémico mensaje

El reconocido chef volvió a mostrar su molestia contra las peticiones de los "influencers" y mandó contundente mensaje a través de sus redes sociales.

El chef Édgar Núñez, volvió a ser el centro de atención tras publicar un mensaje donde habla sobre los "influencers", esto luego de haber expuesto en redes sociales a una colombiana que le pidió comida gratis a cambio de patrocinar uno de sus restaurantes a través de Instagram.

A pesar de que la influencer le pidió disculpas públicas al reconocido chef y a las personas que se sintieron ofendidas, Núñez volvió a hablar al respecto.

Fue a través de un mensaje que difundió en su perfil de Facebook, donde decidió explicar las razones por las que no acepta canjes con creadores de contenido.

El nuevo mensaje

Núñez se refirió a estas personas con mucho respeto y señaló que pretenden engañar a sus seguidores y además, aparentan vivir en un mundo de fantasía.

Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, es hacerle creer a la gente que los siguen que sí. ¿Qué invierten ellos?", escribió.

"Generar contenido no es subir mi contenido, o sea, mis platillos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto?... Perdón, pero a mí si me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del staff que nos partimos el lomo todo el día para que salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una p*ta foto en un Instagram que tiene muchísimos menos seguidores que yo... Ubíquense y ubique mi molestia, aquí no es un ganar-ganar", continúo.

"Su molestia"

De acuerdo con el texto que emitió el chef, su molestia se debe a que denigran todo el trabajo que hay detrás de las personas que colaboran en sus restaurantes. Asimismo, manifestó que ya está cansado de recibir constantemente estas propuestas.

Con esto, espera ponerle un alto a los influencers que le envían mensajes y que buscan algún beneficio, pues no pretende ceder.

Tras esta última reacción, los internautas entraron en un debate, en su gran mayoría lo apoyaron y aplaudieron que diera con fundamentos su punto de vista. Otros, simplemente manifestaron su descontento y señalaron que es la forma en la que trabajan los influencers.

