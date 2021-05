Masacre en Cantel: Reos negociaron con la PNC la entrega de los cuerpos (video)

Varias horas después del motín en Cantel, Quetzaltenango, que dejó siete muertos, las autoridades retomaron el control y lograron extraer los cuerpos de las víctimas para trasladarlas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En un video compartido en redes sociales se escucha el momento en que un reo de la Granja Penal de Cantel negocia con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para entregar los cadáveres de los siete reclusos asesinados y mutilados.

En el material se escucha que el "vocero" de los privados de libertad exige a la PNC que no ingrese por la fuerza y les pide que firmen un acta para que el Ministerio Público (MP) y la PNC no tomen represalias en contra de las personas que cometieron el crimen dentro de la prisión.

“Aquí no se utilizaron armas. Ahí están los fallecidos. Para colaborar y que ustedes nos colaboren, a los que tengan el mando les pedimos que firmemos un acta donde no haya represalias ya que todos somos iguales”, asegura el hombre que no se identificó.

Así fue la "negociación" de los reos en Cantel para entregar los cuerpos de los asesinados. No querían que la PNC ingresara a la fuerza ni represalias. pic.twitter.com/Ef0qUafHl0 — Tavo Méndez (@GuusToov) May 20, 2021

Reacción de presidios

Luego de varias horas de negociación, las la PNC, el MP y del Sistema Penitenciario pudieron ingresaron al lugar.

Rodolfo Escobar, director del Sistema Penitenciario, dijo que no se realizó una requisa en horas de la noche y solamente se contabilizó al total de los reos.

Además, en horas de la mañana de este jueves, Escobar ordenó el traslado de 77 reos a otras prisiones. Explicó que esto sería para evitar otra matanza como la ocurrida el miércoles.

La masacre en Cantel

El motín, según el Ministerio de Gobernación, inició a las 14:00 horas de este miércoles 19 de mayo en el interior de la Granja Penal de Rehabilitación de Cantel, ubicada en Quetzaltenango.

De acuerdo con información de las autoridades, un grupo de personas, condenadas por narcotráfico, atacó a otro grupo. Esto ocurrió luego del asesinato de una modelo venezolana. El crimen contra la mujer sucedió en las afueras de la prisión. Ella era la pareja del reo Carlos León Barillas, nieto del recordado narcotraficante "Juancho León".

Las autoridades contabilizaron siete reos fallecidos, quienes fueron mutilados.

Los siete privados de libertad asesinados serían:

Edvin Humberto Guerra Ipiña Melvin Ardany Cabrera Molina Victor Manuel Ventura Isem Adrián Eduardo García Fuentes José Manuel Sosa Matul Edgar Estuardo Marquez Siguenza Melvin Eduardo Enrique Hernández.

Asesinato de modelo venezolana provocó masacre

La modelo venezolana Anahis del Carmen Gambin Méndez, de 30 años, es la víctima mortal de una disputa entre grupos del narcotráfico que conviven en la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango.

Gambin Méndez era la pareja del reo Carlos León Barillas, nieto del recordado narcotraficante "Juancho León". La mujer habría visitado a León Barillas en el centro carcelario Cantel y al salir fue interceptada por hombres que se conducían a bordo de motocicletas, según la versión oficial.

El asesinato, la tarde del 19 de mayo, provocó la ira de su pareja sentimental quien, según fuentes gubernamentales, habría ordenado la muerte de los 7 reos quienes habrían planificado la muerte de la modelo. El Ministerio Público recabó los indicios que servirán para la investigación.