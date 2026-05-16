Familia guatemalteca muere tras accidente de tránsito en EE. UU.

-

El vehículo en el que viajaban dos hermanas guatemaltecas y la hija de una ellas, se incendió tras una colisión múltiple en Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Surge video del momento en que avioneta se accidenta en Cobán

Tres integrantes de una familia guatemalteca murieron en un accidente de tránsito registrado la madrugada del pasado domingo 11 de mayo en Merritt Parkway, en Stratford, Connecticut.

El percance ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana sobre la Ruta 15 Sur, cerca de la salida 36, donde un Lexus ES350 impactó por detrás a un Honda Civic que circulaba en el carril derecho, lo que provocó un choque múltiple.

Debido al impacto, el Honda colisionó contra un Chrysler 200 y posteriormente se incendió hasta quedar reducido a escombros. Las tres personas que viajaban en el vehículo murieron en el lugar, según los reportes oficiales.

El vehículo en el que se transportaban las guatemaltecas, se incendió tras la colisión. (Foto: ABC 7 New York)

Las víctimas fueron identificadas como: María Elsa Vásquez Chacón, de 29 años; su hermana Joselyn Vásquez Chacón, de 21; y Yanelet de Paz, de 2, hija de Joselyn.

Las autoridades informaron que el conductor del Chrysler resultó ileso. Mientras tanto, el piloto del Lexus presuntamente huyó de la escena tras el accidente y hasta el momento no se le ha podido localizar.

Las hermanas María Elsa Vásquez Chacón y Joselyn Vásquez Chacón, eran originarias de Guatemala. (Foto: Redes sociales)

Piden apoyo

Familiares y amigos de las víctimas confirmaron que eran originarias de Guatemala, a donde desean repatriar sus restos para darles cristiana sepultura.

Debido al alto costo del trámite, Jessica Vásquez, hermana de Joselyn y María Elsa, pidió ayuda de la comunidad, por lo que quienes deseen más información pueden comunicarse al teléfono +1 609-847-8320 o realizar donativos en recipientes colocados en negocios de la comunidad latina.

La pequeña Yanelet de Paz era hija de Joselyn Vásquez. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Patch, Mundo Latino NJ Noticias y Telemundo