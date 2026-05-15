Virginia Fonseca anuncia en redes su ruptura con Vinicius Jr

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La influencer brasileña Virginia Fonseca publicó el fin de su relación con el delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Junior.

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A través de un comunicado en redes la joven explicó a sus fans su sentir al acabar esta relación.

"Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, cómo me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre he trabajado duro, siempre he estado muy concentrada en mis sueños y mis responsabilidades. Pero también soy mujer y me permití vivir esto sin crear barreras, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación", explicó.

Foto: Instagram.

"A lo largo de mi vida, he aprendido a nunca negociar lo que no es negociable, así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme. Hoy, elegimos respetar el camino del otro. Estoy apoyando la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo esto con gran cariño. Pido respeto y que se convierta en una página girada en la vida de cada persona, tal como será en la mía. Gracias", concluye el escrito publicado compartido el viernes 15 de mayo.

Su relación

La pareja inició en octubre con una imagen donde se apreciaba arreglos de flores y pétalos con la palabra "Love".

Días después se aseguraba que el atacante del Real Madrid le estaba siendo infiel, ante ello envió un mensaje a sus fans: "Quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. No me da vergüenza admitir que me descuidé, que no correspondí de la mejor manera y que la decepcioné", comenzaba Vini Jr en un mensaje de Instagram.

"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente viví una situación que me hizo mirar hacia adentro, reconocer actitudes que no representaron quién quiero ser ni el tipo de relación que quiero construir".

A pesar de ello siguieron juntos, sin embargo en este mayo se informa de término de la relación.

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