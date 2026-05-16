Surge video del momento en que avioneta se accidenta en Cobán

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La aeronave se encontraba aterrizando cuando terminó saliéndose de la pista de aviación.

EN CONTEXTO: Avioneta sufre un accidente en el aeródromo de Cobán

El momento en que una avioneta sufrió un accidente quedó grabado en video la tarde de este viernes 15 de mayo, en la pista de aviación de un aeródromo ubicado en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz.

En las imágenes se observa cuando la aeronave con matrícula YS-303P comienza a aterrizar con total normalidad, aparentemente.

Sin embargo, tras avanzar varios metros, el piloto pierde el control de la misma y la aeronave se termina saliendo de la pista hasta empotrarse al final del aeródromo.

Mira aquí el video:

ASI FUE:





Incidente en el aeródromo de Cobán, Alta Verapaz.



Aeronáutica Civil informa que se trató de una "excursión de pista de la aeronave matricula YS-303P". pic.twitter.com/31S2cnPmaQ — Vichoguate (@vichoguate) May 15, 2026

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le brindaron asistencia a los tripulantes quienes solamente sufrieron de crisis nerviosa, por lo que resultaron ilesos tras el percance que dejó daños materiales.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que, se coordinaron operativos conforme a los protocolos establecidos y la Unidad de Investigación de Accidente Aéreos realiza inspecciones para determinar las causas del incidente.