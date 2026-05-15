Chelsea y Manchester City van por el título de la FA Cup

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La final de la Copa de Inglaterra supone algo más que un título para Chelsea y Manchester City: es un posible rayo de luz para los Blues al término de una temporada fallida, o un impulso formidable para el City en pleno esprint asfixiante en la Premier League.

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Pep Guardiola confía en que el Manchester City pueda sobreponerse al creciente cansancio, mientras el Chelsea busca salvar una temporada turbulenta y poner término a su sequía de trofeos nacionales. El juego se disputará a partir de las 8:00 a. m.

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Los Citizens están inmersos en un intento a la desesperada por alcanzar al líder de la Premier League, el Arsenal, pero sus escasas esperanzas de título quedarán en suspenso este fin de semana, al menos durante la final de Wembley en busca de un doblete copero.

El City, que derrotó al Arsenal en la final de la Copa de la Liga en marzo, tuvo que enfrentarse al Crystal Palace en la Premier League el miércoles y volverá a jugar en la máxima categoría apenas tres días después de medirse con el Chelsea, cuando visite al Bournemouth.

Sin descanso

Aunque Guardiola realizó seis cambios en la victoria por 3-0 contra el Palace, que los dejó a dos puntos del Arsenal con dos partidos por jugar, al técnico español le preocupa que el exigente calendario de partidos de su equipo pueda ofrecerle una ventaja al Chelsea en la final.

Guardiola intentó aliviar el desgaste físico dejando en el banco de inicio a Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku contra el Palace.

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El City se presenta en la final de la FA Cup por cuarta temporada consecutiva, un récord, aunque perdió las dos últimas, ante el Crystal Palace en 2025 y frente al Manchester United hace dos años.

La deslumbrante colección de trofeos de Guardiola y su enorme experiencia contrastan claramente con el inexperto técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.