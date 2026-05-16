Joven es atacado a balazos frente a un colegio en San Miguel Petapa

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El tránsito se vio afectado debido al cierre vehicular en el sector en donde quedó la víctima mortal.

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Un hombre de aproximadamente 20 años fue asesinado a tiros durante un ataque armado frente al lote 3, manzana B, sector 10 de Prados de Villa Hermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

El hecho ocurrió frente a un colegio, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Un ataque armado se registró en el lote 3 manzana B, sector 10 de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. En el lugar se reporta un hombre fallecido, de aproximadamente 20 años. En el lugar, Bomberos Voluntarios 78 compañía. pic.twitter.com/uTCES0sUTw — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 15, 2026

Según los socorristas, el fallecido vestía camisa celeste, pantaloneta café, tenis y calcetines negros, pero de momento no ha sido identificado.

Al lugar también acudieron técnicos del Ministerio Público (MP) y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes recabaron indicios para identificar a la víctima y tratar de dar con los responsables del crimen.