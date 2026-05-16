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Joven es atacado a balazos frente a un colegio en San Miguel Petapa

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboradora
15 de mayo de 2026, 18:27
El hecho armado causó alarma debido a que sucedió en las afueras de un colegio. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El hecho armado causó alarma debido a que sucedió en las afueras de un colegio. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El tránsito se vio afectado debido al cierre vehicular en el sector en donde quedó la víctima mortal.

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Un hombre de aproximadamente 20 años fue asesinado a tiros durante un ataque armado frente al lote 3, manzana B, sector 10 de Prados de Villa Hermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

El hecho ocurrió frente a un colegio, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Según los socorristas, el fallecido vestía camisa celeste, pantaloneta café, tenis y calcetines negros, pero de momento no ha sido identificado.

Al lugar también acudieron técnicos del Ministerio Público (MP) y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes recabaron indicios para identificar a la víctima y tratar de dar con los responsables del crimen.

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