¡Ya hay paso! Liberan el bulevar Liberación, pero el tránsito continúa lento

Un bloqueo vehicular en el bulevar Liberación obstaculizó el paso en la zona 13 por unos momentos, lo que ha provocado la acumulación de vehículos y tránsito lento.
Durante la tarde de este miércoles 12 de noviembre, se reportó que estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) realizaron un bloqueo vehicular por inconformidades con las autoridades de dicha casa de estudios.
El punto de bloqueo se registró en el bulevar Liberación, en cercanías del reconocido Reloj de Flores, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, lo que provocó acumulación de vehículos.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, ha confirmado que el lugar ya se encuentra liberado y ya pueden transitar los automovilistas en el sector.
Sin embargo, el tránsito se vio afectado y ha provocado que se mantenga lento hasta la calzada Roosevelt.
Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha coordinado para agilizar el paso vehicular.