¡En plena transmisión! Reportera es sorprendida por explosión de misil en Gaza

Una reportera se llevó tremendo susto mientras transmitía en vivo tras una explosión en un edificio de Gaza.

Mientras transmitía en vivo para informar sobre la situación de Israel-Gaza, una periodista de Al Jazeera vivió tremendo susto al presenciar cómo un misil impactó contra un edificio detrás de ella al centro de la ciudad de Gaza.

La comunicadora hablaba con su compañero de set, cuando ocurrió la explosión. Su reacción inmediata fue gritar y voltear a ver al lugar de los hechos, mientras que el conductor le pide que se tome su tiempo y que se proteja.

"Por favor, cúbrete. Si estás en un lugar donde puedes explicarnos qué pasó, hazlo. Si no lo estás, por favor protégete", dijo él. "Sí, está bien. Este es un ataque de misil en la torre de Palestina, justo en el centro de la ciudad de Gaza", dice la reportera.

Esto, mientras se logra escuchar su nerviosa voz y sin volver a cuadro tras el susto que vivió.

Mira el momento:

| Momento en que un misil lanzado por Israel golpea y derrumba un edificio en Gaza mientras la reportera del Al Jazeera realizaba una cobertura en vivo. pic.twitter.com/ZCZ9MP5L4g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 7, 2023

*Con información de LaVanguardia y CNN

Israel en guerra

El movimiento islamista palestino Hamás lanzó este sábado desde Gaza una ofensiva general contra Israel y aseguró que sus milicianos capturaron a ciudadanos del Estado hebreo, que replicó con bombardeos en una escalada que ya dejó cerca de 250 muertos, unos 200 de ellos en el enclave palestino.

"Estamos en guerra", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al tiempo que ordenaba "una amplia movilización" de reservistas.

"El enemigo pagará un precio sin precedentes", prometió el mandatario en un mensaje de video, en el que reconoció que Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó "un ataque sorpresa criminal".