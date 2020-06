El requisito para recibir el segundo pago del "Bono Familia"

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que para recibir el segundo pago del "Bono Familia" las personas deberán completar un formulario, como parte de las modificaciones que estableció el Congreso.

El "Bono Familia" fue creado para aliviar la crisis que ha generado el confinamiento establecido para evitar la propagación del Covid-19 en el país y lo reciben las personas que se inscribieron y que consumen menos de 200 kilovatios hora de energía eléctrica.

Walter Gómez, vocero del Mides, explicó a Soy502 que para recibir el segundo pago del "Bono Familia" los usuarios que ya están inscritos deberán llenar un formulario con información personal como el número de personas que residen en la vivienda, si alquilan o es propio, si son mamás o papás solteros o familias mono parentales.

Para recibir este cuestionario se deberá enviar un mensaje de texto con la palabra "Bono Pago" al número 2020. Luego, el sistema enviará el cuestionario que debe llenarse de manera obligatoria para recibir el próximo desembolso.

La plataforma a través de la cual se enviará el mensaje aún no está habilitada. "Esperamos que esté listo mañana (miércoles) o el jueves a más tardar", explicó Gómez, quien indicó que el Mides informará en sus plataformas digitales cuando las personas podrán comenzar a enviar el mensaje.

"El cuestionario no excluye a nadie de recibir el segundo desembolso, pero sí es obligatorio que se llene. Aún no se ha informado del mismo, debido a que no está habilitado y se están terminando los últimos detalles", comentó.