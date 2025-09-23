Requisitos para tramitar tu DPI en Jutiapa de manera sencilla

Conoce los requisitos y pasos para tramitar tu Documento Personal de Identificación (DPI) en Jutiapa.
Si ya cumpliste la mayoría de edad y quieres tramitar tu Documento de Identificación Personal (DPI) para hacer tus diligencias de adulto, deberás ir a la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renap) más cercana, que en este caso es la que se ubica en la 2a. calle y 3a. avenida, cantón Calvario, Jutiapa.
Aunque si no dispones de tiempo para ir, podrás hacer el trámite en línea, en la página de la entidad eportal.renap.gob.gt o bien, puedes descargar la aplicación en tu celular.
Ahora, si optas por ir, procura llevar tu certificado de nacimiento vigente (en caso de que sea el primer DPI) y ten a mano tu número telefónico, dirección y correo electrónico, ya que deberás brindarlo para cuando te contacten.
Estos pasos debes tomar en cuenta para la diligencia:
- Cancela el costo del trámite en un banco cercano.
- Dirígete a la oficina de Renap o inicia el trámite en línea
- En la oficina te tomarán tu fotografía, huellas dactilares y firma; (Si lo haces en línea, este proceso es virtual).
- Entrega del DPI: Acude a la oficina que seleccionaste para recoger tu documento cuando te avisen al número que proporcionaste.
El trámite debe ser personal y puedes acudir en un horario de 8:00 a 5:00 de la tarde.
Otras ubicaciones
- Asunción Mita: Se ubica en el barrio La Federal, en un local amplio con terraza, salas de espera y rampas para personas con discapacidad.
- El Progreso: La oficina fue trasladada y ahora se encuentra en la calle 2-58, zona 1, a partir del 29 de agosto de 2025.