Requisitos para tramitar tu DPI en Jutiapa de manera sencilla

  • Con información de Cindy Avendaño/Colaboradora
23 de septiembre de 2025, 10:03
Puedes acudir al RENAP más cercano o hacer el trámite en línea.&nbsp;(Foto: cortesía RENAP)

Conoce los requisitos y pasos para tramitar tu Documento Personal de Identificación (DPI) en Jutiapa.

Si ya cumpliste la mayoría de edad y quieres tramitar tu Documento de Identificación Personal (DPI) para hacer tus diligencias de adulto, deberás ir a la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renap) más cercana, que en este caso es la que se ubica en la 2a. calle y 3a. avenida, cantón Calvario, Jutiapa.

Aunque si no dispones de tiempo para ir, podrás hacer el trámite en línea, en la página de la entidad eportal.renap.gob.gt o bien, puedes descargar la aplicación en tu celular.

En Jutiapa tienes la opción de sacar tu documento, y también cuentan con otras agencias. (Foto: cortesía RENAP)
Ahora, si optas por ir, procura llevar tu certificado de nacimiento vigente (en caso de que sea el primer DPI) y ten a mano tu número telefónico, dirección y correo electrónico, ya que deberás brindarlo para cuando te contacten.

El trámite lo puedes hacer a partir de cumplir los 18 años. (Foto: cortesía RENAP)
Estos pasos debes tomar en cuenta para la diligencia:

  • Cancela el costo del trámite en un banco cercano.
  • Dirígete a la oficina de Renap o inicia el trámite en línea
  • En la oficina te tomarán tu fotografía, huellas dactilares y firma; (Si lo haces en línea, este proceso es virtual).
  • Entrega del DPI: Acude a la oficina que seleccionaste para recoger tu documento cuando te avisen al número que proporcionaste.

El trámite debe ser personal y puedes acudir en un horario de 8:00 a 5:00 de la tarde.

Debes ir bien presentable para la toma de la fotografía. Debes ir bien presentable para la toma de la fotografía.
Otras ubicaciones

  • Asunción Mita: Se ubica en el barrio La Federal, en un local amplio con terraza, salas de espera y rampas para personas con discapacidad.
  • El Progreso: La oficina fue trasladada y ahora se encuentra en la calle 2-58, zona 1, a partir del 29 de agosto de 2025.

