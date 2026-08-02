Rescatan a perro que cayó a un pozo de 15 metros

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Un perro que cayó accidentalmente a un pozo fue rescatado a tiempo por los cuerpos de socorro, el evento ocurrió en Retalhuleu, Guatemala.

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El pozo donde quedó atrapado el can medía aproximadamente 15 metros de profundidad, a la emergencia acudieron los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Felipe, Retalhuleu, el sábado 1 de agosto, en el barrio El Centro de este municipio.

Los socorristas ingresaron al agujero para alcanzar al animal que estaba atrapado y luego de momentos de tensión lograron sacar a la mascota sin daños.

El perro fue revisado para verificar su estado y al verificar que no tenía lesiones fue entregado a sus propietarios.

Los Bomberos Municipales durante el rescate. (Foto: CBMD)

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Los Bomberos Municipales Departamentales recordaron a la población la importancia de mantener protegidas las áreas.

1. Señaliza el área, busca letreros con dibujos para hacerlo. Coloca malla alrededor o una especie de jaula con puerta, también puedes marcarlo con cintas de peligro o vallas.

2. Instalar tapas de seguridad herméticas para que cualquier animal silvestre o doméstico no caiga al pasar corriendo por el lugar. Pueden ser placas de metal, tapas de concreto o sellos sanitarios especiales, evita tapas de madera que se arruinan con el tiempo, o plástico que se desgasta con el sol.

3. Realiza inspecciones constantes del terreno, detecta grietas o hundimientos en la tierra cercana al agujero.

4. Retira la maleza alta y objetos que impidan que se vea el borde del suelo.

5. Dale mantenimiento al pozo con regularidad.

6. Sella los pozos secos, rellena o clausura los pozos en desuso, busca especializasta para que lo hagan o que recomienden cómo hacerlo para evitar socavones.

Momento del rescate del perro por Bomberos. (Foto: CBMD)