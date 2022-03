Residente rompe el silencio y revela los motivos de su pelea con J Balvin

Residente rompe el silencio y habla sobre la controversial pelea con J Balvin que lo llevó a escribirle una fuerte canción.

Luego de que René Pérez Joglar, mejor conocido como "Residente" se hiciera tendencia mundial por haber publicado un tema musical en donde arremetió contra J Balvin, concedió una entrevista en donde dejó al descubierto nueva información sobre la problemática.

Fue en una plática con Jorge Pabón, en donde comentó cuales fueron las razones por la que escribió la lírica que en cuestión de tres días alcanzó más 40 millones de reproducciones.

Según el puertorriqueño, todo ocurrió desde que J Balvin quiso boicotear una premiación de los premios Grammy, solamente porque no estaba de acuerdo con los nominados.

Fuertes declaraciones

Además, agregó que el colombiano manifestó que la música urbana es solo una industria, razón por la que consideró necesario hacer resonar que la música es un arte, del cual él no hace, pues, únicamente se enfoca en el dinero y tener fama por lo que tiene que por lo que hace.

"Gente que murió haciendo arte y de momento viene un %$#& a decirte ‘papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya’, obviamente lo estoy haciendo por eso, y el resultó ser el ejemplo modelo para decirle a los chamaquitos ‘esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys", explicó Residente.

"Gente que depende de un Grammy para hacer una girita, entonces este %&$* es millonario ya, y que tiene todo este espacio y se mete acá a intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria, entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo ‘¡diablos!, este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas", agregó.

También dijo que una de las cosas que más le indignó del intérprete de "Rojo", fue la burla que hizo sobre su venta de mercancía de hot dogs, pues eso los mostró otra cara de él.

Finalizó diciendo que estuvo llamándolo hace unos meses, cuando inició el enfrentamiento en redes sociales, pero Balvin no atendió sus llamadas y cinco horas después él llamó para hablarle de una foto que se hizo viral que fue en burla para el exintegrante de Calle 13.

“Le llamo y no me contesta … Me llama como a las 5 horas de que la foto se hace viral, responde ‘no, sí supieras, ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia, y yo me quedé así de ‘¡qué diablos!, es verdad el negocio socio’. Entonces sube el perro, y luego sube una foto con su hijo, ¡que Dios lo bendiga!, pero como le está tirando a todo el mundo, yo lo veo mal, ¿entiendes?, es como si yo me meto en un problema y empiezo a subir fotos de Milo, es como que en una balacera vienes, coges a tu familia y la metes en el medio”, explicó.

Por su parte, Balvin ha preferido no seguir con la polémica y se ha concentrado en sus proyectos y la salud de su madre, quien estuvo internada en cuidados intensivos debido al Covid-19.

