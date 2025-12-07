Resumen: Guatemala cierra histórica participación en Bolivarianos

Con una cosecha de 89 medallas (30 oros, 26 platas y 33 bronce), Guatemala finalizó una histórica presentación en la edición 20 de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
Fue una digna actuación de los deportistas nacionales quienes a base de entrega, esfuerzo y orgullo hicieron ondear la bandera nacional en lo más alto durante las justas regionales, logrando la mejor cosecha de toda la historia.
Guatemala cerró en la sexta posición del medallero que lideró Colombia con 142 oros, le siguió Venezuela (104) y completó el podio el anfitrión Perú con 78 metales dorados.
Los destacados
El nadador Érick Gordillo le regaló al país una gran actuación al colgarse tres medallas de oro (400m combinados, 200m mariposa y 200m combinados) y una de plata (200m dorso). Ganó medalla en todos los eventos en los que participó.
También sobresalió Ingrid Vela, en tiro deportivo, con 3 oros (1 de ellos por equipos) y Julio Barillas que ganó dos metales dorados (1 por equipos).
Ahora los deportistas guatemaltecos iniciarán la preparación para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán entre julio y agosto del próximo año en Santo Domingo, República Dominicana.