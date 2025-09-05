Retiran las letras en rótulos emblemáticos de Guatemala

En Guatemala, los letreros monumentales distinguen a cada departamento o municipio, convirtiéndose en identidad y orgullo local. Sin embargo, para miles de guatemaltecos, esas letras no significan nada, porque no saben leerlas.
Como parte de una campaña gráfica por el Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el 8 de septiembre, Fundación Castillo Ramiro Love retiró las letras de los rótulos emblemáticos de los tres departamentos con mayor índice de analfabetismo.
Por lo tanto, los letreros de Quiché, Sololá y Petén, con los que muchos turistas se han tomado fotografías ya no cuentan con sus letras. A través de este gesto, se busca generar conciencia sobre cómo la lectura sigue siendo un desafío para muchas personas en el país.
Desde hace 32 años, la fundación trabaja para cambiar esta realidad. Ha acompañado a más de 500 mil educandos en áreas rurales de Guatemala, ofreciendo programas de alfabetización que les permiten no solo aprender a leer y escribir, sino también acceder a mejores oportunidades y calidad de vida.
Con esta nueva campaña, Fundación Ramiro Castillo Love, hace un llamado a la sociedad guatemalteca a sumarse a esta causa y apoyar con donaciones que permiten seguir llevando educación a las comunidades que más lo necesitan.
Para más información llamar al 2420-3240 o escribir un mensaje de Whatsapp al 3369-9721.