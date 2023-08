Revelan causa de muerte de Bray Wyatt, estrella de la WWE

-

La super estrella de la WWE murió repentinamente a los 36 años, hecho que conmocionó a sus seguidores en todo el mundo.

Hay consternación en el mundo de la lucha libre desde que se confirmó el fallecimiento de Windham Lawrence Rotunda, mejor conocido como "Bray Wyatt".

La exestrella de la WWE murió inesperadamente a los 36 años de edad, según informó en su cuenta de Twitter el también luchador profesional Triple H.

Sin embargo, ha sido hasta ahora que se reveló cuál fue la causa de muerte y otros detalles en torno al joven querido por muchos a nivel mundial.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

Fue el destacado reportero de lucha libre, Sean Sapp, quien reveló en sus redes sociales que a principios de 2023, Wyatt se enfrentó a un fuerte cuadro de Covid.

"Me dieron permiso para revelar que a principios de este año Windham Rotunda (Bray Wyatt) contrajo Covid, que exacerbó sus problemas cardíacos", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Y aunque el famoso luchador intentó combatir las secuelas de la enfermedad para retornar al ring, este no resistió.

"Hubo muchos avances positivos hacia su regreso y su recuperación. Lamentablemente hoy sufrió un infarto y falleció", puntualizó Sapp.

La muerte de Bray Wyatt hizo que reconocidas figuras del gremio se pronunciaran al respecto con mensajes de consternación. Entre ellos, Dwayne "La Roca" Johnson, y el luchador Baron Corbin.