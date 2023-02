¿Qué hay detrás de la misteriosa esfera hallada en Japón?

El hallazgo del extraño objeto desató una serie de teorías, pero las autoridades ya revelaron de qué se trata.

EN CONTEXTO: La misteriosa bola de metal que sorprendió en una playa de Japón

Una esfera encontrada en una playa de Hamamatsu en Japón provocó misterio e incertidumbre en las autoridades de ese país, que tras varias horas de analizar el objeto, han dado a conocer su origen.

La esfera metálica tiene una medida aproximada de 1.5 metros y dejó asombrados a todos, el hallazgo se viralizó el 22 de febrero.

Las fuerzas de seguridad de inmediato aseguraron la zona, se sabe que acordonaron todo un radio de 200 metros. Los expertos rindieron el informe de que no había nada sospechoso.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

¿Qué es?



No es una bomba, no es un artefacto de espionaje, hasta el momento lo que se ha inspeccionado con rayos X no se ha encontrado nada sospechoso, al contrario, se han dado cuenta de que en el interior está vacío.

Expertos refieren que no tienen nada que ver con espionaje o que sea una esfera extraterrestre, ellos consideran que pudiera tratarse de una boya de amarre, que seguro se soltó y llegó a las orillas de la playa.

Así que los habitantes locales pueden estar tranquilos, mientras que las autoridades descartan que represente un peligro.