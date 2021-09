¿A cuánto asciende la millonaria fortuna de Jennifer Lopez?

Tras cosechar una gran fama, Jennifer Lopez ha acumulado una impresionante fortuna que la convierte en una millonaria y lo gasta en esto.

OTRAS NOTICIAS: Sale a la luz el sueldo que recibe cada integrante de la Familia Real británica

El sitio Celebrity Net Worth, que se caracteriza por dar a conocer la fortuna que poseen las celebridades, detalló a cuánto asciende la fortuna de Jennifer Lopez.

Según publicaron, el patrimonio neto de la "Reina de Bronx" está valorado aproximadamente en 400 millones de dólares.

Desde que se convirtió en una de las artistas más influyentes, también ha logrado ser de las más cotizadas en la industria del entretenimiento.

Este hecho la ha llevado a obtener una fortuna, no solamente gracias a la música, sino que también ha incursionado en la actuación y en los negocios.

Sus primeras ganancias

Tan solo en el 2005 ganó 15 millones de dólares, solamente por protagonizar una comedia romántica, hecho que llevó a que su cuenta bancaria siguiera creciendo, pues para ese entonces ya era de los personajes más respetables de Hollywood.

Conforme pasan los años, su cuenta bancaria sigue creciendo, pues su principal fuente de ingresos son los escenarios y su música, cabe mencionar que a ello se le suma su marca de fragancia y línea de ropa.

Tras varios años de carrera en la industria musical y lo bien que le ha ido, se ha dado ciertos gustos lujosos, prueba de ello es las mansiones que ha adquirido.

Impresionantes mansiones

En el 2002, López compró su primera mansión, que le costó 4.3 millones de dólares, contaba con 11 habitaciones.

En el 2006, la vendió al doble, fue por 12.5 millones de dólares. Dos años más tarde, compró un inmueble en Miami, del cual no se reveló la cantidad que pagó.

Luego de casarse con Marc Anthony, compró otra propiedad, por la que pagó 2 millones de dólares. Mientras que en el 2010, volvió hacerse acreedora de un casa en Hidden Hills, la cual le costó 8.2 millones de dólares, pero en el 2017 se deshizo de ella y la vendió por 10 millones de dólares.

Una de sus mejores adquisiciones fue la casa que compró en Hamptons, por la que canceló la cifra de 10 millones de dólares, la cual sigue conservando, pues en donde vacaciona con sus hijos.

LOVE THIS PICTURE!@Jlo's new house is huge!!!

Jennifer Lopez Buys $10 Million Mansion in the Hamptons pic.twitter.com/MPfRVa8Gmr — A.K.A Riley (@JLoveerforever) May 15, 2013

A lo anterior se le suma su penthouse en Manhattan que le costó 20 millones de dólares, aunque actualmente está a la venta sigue sin aparecer comprador.

Asimismo, cuenta con una finca en Bel Air que le costó 28 millones de dólares.

Pero uno de los exuberantes gustos que se ha dado fue la mansión que compró en Star Island, Miami en la que pagó alrededor de los 40 millones de dólares.

Otra en Pa Avenue por 15.3 millones y en Malibú una de 6.6 millones de dólares; estas últimas las compró cuando estuvo con Alex Rodríguez.

Más compras

Una de las compras más recientes que hizo fue durante la pandemia, en donde adquirió una casa pequeña en Encino por 1.4 millones de dólares, aunque se cree que únicamente es parte de una inversión.

Pero hace unos días, The New York Post, dio a conocer que piensa comprar una mansión en California con Ben Afffleck, su actual pareja para irse a vivir juntos.

Esta sería su vivienda más costosa hasta el momento, pues está valuada en 65 millones de dólares, pero entre sus opciones está otra en Beverly Hills que cuesta 85 millones de dólares.