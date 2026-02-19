Rey Carlos III se pronuncia tras el arresto de expríncipe Andrés

-

El expríncipe fue arrestado justo en el día de su cumpleaños.

EN CONTEXTO: Policía británica arresta al expríncipe Andrés por su conexión con el caso Epstein

El rey Carlos III declaró el jueves que "la justicia debe seguir su curso" tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de mala conducta durante su etapa como enviado comercial de Reino Unido.

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

"En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación", señaló.

"Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso", añadió.

La captura

La policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés este jueves, día de su 66º cumpleaños, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Epstein.

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

Con información de AFP