Ricardo Arjona está de fiesta, pues el lanzamiento de "Blanco", uno de sus discos de la producción "Blanco y Negro", ve la luz este 31 de julio en plataformas digitales.

Como parte de las sorpresas de celebración, el cantautor guatemalteco se unió en complicidad con Pablo Alborán en el tema "El amor que me tenía", que forma parte de este álbum de estreno.

Alborán escribió en sus redes su emoción al unir su voz con Arjona:

“ El 31 de Julio se cumple otro de mis sueños, gracias Ricardo Arjona ” Pablo Alborán.

Ricardo, quien afirmó que esta es una de las consentidas, de las que tuvo un trato especial sin planearlo.

“En enero y febrero buscamos cómplices, locos, descubrimos que no había, nos quedamos con los que éramos, improvisamos. Marzo, por ahí empezaron las noticias de este señor (el coronavirus) y entonces nos pusimos esto (mostró una mascarilla) y el mundo cambió, nos encerramos”, dijo Arjona al referirse a la pandemia.

"Empezamos a defender las canciones una por una, me gustó pues yo sufría mucho el abandono de que, en un disco de 14 canciones, se quedaran todas las que no eran single, la gente solo se queda con las que suenan en la radio, este proyecto me dio la oportunidad de defender prácticamente todas las canciones", dijo acerca del por qué mostró todo el material por separado.

"Esta es la primera parte de nuestro proyecto, "Blanco", este no es un promo de salida del disco, es una celebración del tiempo que nos gastamos haciéndolo, de toda la locura que hemos hecho en medio de todo esto, la celebración de las coincidencias de la gente que participó haciendo covers de algunas de las canciones de Blanco, del posible cover que íbamos a hacer de 'Hongos' con Pablo Alborán y que después se convirtió en un dueto de la canción 'El amor que me tenía' que él cantó de manera fantástica”, afirmó.

“Le dije que él había hecho una mejor canción, hicimos una versión de piano en dos días. Yo hice un piano bastante malo y se lo mandé. Él me envió la misma noche cinco tracks con las armonías, la primera voz y demás. Al día siguiente teníamos prácticamente una versión. Me di cuenta de que mi piano era terrible, le pedí a Víctor Patrón que hiciera un piano nuevo. El piano me gustó mucho y quedó la versión. Y sin ningún otro afán más que emocionarnos y divertirnos, no sabíamos que íbamos a hacer con esto, si íbamos a ponerla en algún lado. Después resultó que a la gente le gustó mucho la canción y también la vamos a estrenar este 31 de julio junto con el lanzamiento de 'Blanco', esto es bien chistoso, estoy de hablador y estoy bien emocionado”, dijo Arjona en una sesión compartida en Instagram.

Sin duda el resultado es conmovedor.

MIRA EL VIDEO:

