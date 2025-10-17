Ricardo Castillo Sinibaldi concluye 44 años en la Junta Directiva de Intecap

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) anunció que Ricardo Castillo Sinibaldi concluye su labor como miembro de su Honorable Junta Directiva, tras 44 años de servicio ininterrumpido dedicados a fortalecer la formación profesional, la productividad y la competitividad en Guatemala.
Entre sus aportes más significativos destaca su participación en la creación del Fondo de Becas Talento, una iniciativa que nació en la Junta Directiva con el propósito de brindar oportunidades de capacitación a personas con potencial, pero con limitaciones económicas.
Durante su trayectoria, Castillo Sinibaldi también promovió el Galardón a la Productividad y Competitividad, instituido en 2004 por el Intecap como símbolo de excelencia y compromiso con el país.
Su liderazgo trascendió las fronteras del Intecap. A lo largo de su vida, ha ocupado cargos directivos en instituciones como la Empresa Eléctrica de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala y el IRTRA, entidad que preside desde hace varios años.
Por su destacada labor, ha sido reconocido con la Orden del Quetzal en Grado Gran Cruz, el Golden Ticket Award, y su ingreso al Salón de la Fama de IAAPA y de la World Waterpark Association.