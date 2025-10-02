Ricky Martin y Carin León estrenan videoclip de "A medio vivir"

-

Dos generaciones de artistas se encuentran en una misma melodía.

Comienza la cuenta regresiva debido a que a las 17:00 horas, el cantante puertorriqueño revivirá la década de los 90 con el estreno del video oficial de la nueva versión de un tema romántico que resuena entre generaciones, en colaboración con la estrella mexicana de música regional.

Un himno de los 90 regresa con nueva fuerza y frescura. (Foto: X)

A 30 años del hit mundial A medio vivir, Ricky Martin y Carin León se preparan para estrenar una remasterización que promete captar la atención de una nueva generación.

La nueva versión busca conquistar a públicos jóvenes. (Foto: X)

León compartió un video con un fragmento corto del videoclip en sus plataformas con el que promociona el lanzamiento, acompañado del mensaje: "De mis canciones favoritas de toda la vida".

Por su parte, Martin comentó en la publicación: "Qué alegría trabajar juntos en música. Bendiciones, papá", mostrando un vínculo cercano más allá de la música.