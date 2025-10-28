Robert Pattinson prepara su regreso a la música con un EP

Robert Pattinson compone y graba nuevas melodías originales.
El actor británico estaría a punto de retomar su faceta musical que comenzó durante las grabaciones de la saga Crepúsculo.
Robert Pattinson podría estar a punto de incursionar en la música con un EP, luego de haber registrado siete canciones ante la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).
Aunque Pattinson se ha enfocado en la actuación, ha demostrado su talento vocal en el soundtrack de la franquicia de vampiros y con temas como Let me sign y Never think.
El registro apunta a que Robert regresó al estudio para grabar temas que podrían lanzarse en plataformas digitales próximamente.
Temas registrados
- Bent out that midnight day
- Best friend
- Fascinate
- Fell off
- Green light
- Waiting on me
- Witness