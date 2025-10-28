Versión Impresa
Robert Pattinson prepara su regreso a la música con un EP

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
28 de octubre de 2025, 11:01
El actor británico vuelve al estudio tras años en el cine. (Foto: X)

Robert Pattinson compone y graba nuevas melodías originales.

El actor británico estaría a punto de retomar su faceta musical que comenzó durante las grabaciones de la saga Crepúsculo.

Pattinson revive su pasión por la música con nuevas canciones. (Foto: X)
Robert Pattinson podría estar a punto de incursionar en la música con un EP, luego de haber registrado siete canciones ante la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

Aunque Pattinson se ha enfocado en la actuación, ha demostrado su talento vocal en el soundtrack de la franquicia de vampiros y con temas como Let me sign y Never think.

Robert Pattinson registra siete temas ante la ASCAP. (Foto: X)
El registro apunta a que Robert regresó al estudio para grabar temas que podrían lanzarse en plataformas digitales próximamente.

Temas registrados

  • Bent out that midnight day
  • Best friend
  • Fascinate
  • Fell off
  • Green light
  • Waiting on me
  • Witness

