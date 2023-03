¿Por qué Messi y Rodrigo de Paul son tendencia en redes?

A dos meses de salir campeones del Mundo en Qatar 2022, el centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, reveló detalles de lo vivido con Lionel Messi.

El jugador argentino Rodrigo De Paul reveló algunos detalles de lo vivido con Lionel Messi en el Mundial de Qatar, durante una entrevista con TyC Sports.

Entre varios temas, de Paul reveló algunas anécdotas del Mundial y se refirió a su especial relación con Lionel Messi, a tal punto de reconocer que le hacen bromas como el "guardaespaldas del 10".

En ese sentido, De Paul aseguró entre risas que: "el enano es el que me cuida a mí, me baja, me dice 'vení acá, ponete así'. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón. Me demuestra todo el tiempo cariño. Ayer era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna".

"Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso", expresó De Paul.

Con respecto a las cosas que se hacen virales, aseguró que "somos medio boludones, nos mandamos, nos reímos", y se refirió al inolvidable "andá pa' allá, bobo" de Messi ante Países Bajos: "No lo gastamos tanto porque sabemos que a él no le gusta verse así, pero obviamente que se lo dijimos, que hay stickers que mandamos al grupo de WhatsApp".

Los presagios antes el Mundial

"Como llegamos nosotros al Mundial te da miedo, responsabilidades, presión. El mensaje era vamos despacio, la idea era estar en el último día entre los cuatro mejores y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero puertas adentro sabíamos que podíamos ser campeón. Una vez estábamos comiendo acá por septiembre y me trajo el hermano de Tini una figurita mía. Se la escribí, pero en forma de chiste diciendo que íbamos a ser campeones del mundo. Me ofrecieron para comprármela me dijo, la vende y lo cago a palos".

"Después de Arabia, en una de las tantas rondas de mate que hacemos con el enano, con Leo y ahí tenía un cuadernito se lo firmo poniendo lo mismo. Se lo firme en una de las últimas hojas y me aguanté y le dije después de los octavos de final. Y se calentó, no quería saberlo. Me olvidé de llevármelo. Cuando volvimos ni me acordé", recordó.

MIra la entrevista completa: