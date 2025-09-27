Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se comprometen

-

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su compromiso, la noticia sacudió al mundo del espectáculo y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

Este año cierra con mucho amor, luego de su noviazgo e incluso una separación que ha estado bajo los reflectores, la pareja consolida su relación con una boda que promete reunir a figuras del deporte y la música. Según fuentes internacionales el enlace será el 20 de diciembre de 2025.

La noticia se sabe por Paula Varela en el programa Intrusos (América), "me confirman que se casarían y que ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones", comenzó diciendo Varela.

Foto: Oficial.

El evento se celebrará en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un lugar habitual para bodas de celebridades. "ahora estaban buscando quién les retrate todo el evento porque no están buscando un influencer sino alguien que tenga un estilo casual. No quieren al típico fotógrafo clásico. Quieren una especie de filmmaker. También están buscando el catering porque el lugar solo te da el espacio".

También habrá nuevos comienzos: "la decisión de casarse es porque se van a vivir a Miami. Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor, para poder trabajar tranquila allá y moverse con libertad". Por último, la comunicadora se refirió a la apretada agenda de la artista y cómo la celebración se adaptaría a su festival: "Ella en noviembre va a estar metiendo sus fechas con Futttura donde le está yendo brutal y la idea es que para el mes de la boda, este libre para después mudarse a Estados Unidos con De Paul, que ahí también tiene hueco en su agenda con el fútbol", agregó.