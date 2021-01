El fenómeno de GameStop, que está poniendo en serios problemas a Wall Street, ha sido uno de los temas de conversación en los últimos días. Jóvenes de todo el mundo se organizaron para dar un fuerte golpe al mercado bursátil. Pero, detrás de este movimiento hay un líder y su nombre es Keith Gill.

Gill tiene 34 años y trabaja en mercadeo, en Massachusetts. Pero, hoy es el inspirador del movimiento, que inició en el foro Reddit y que provocó que las acciones de GameStop, que antes costaban 17 dólares, se elevaran a más de 300 dólares.

HISTÓRICO: GameStop: Fenómeno liderado por una rebelión contra Wall Street

Gill, dijo a The Wall Street Journal en una primera entrevista: "No me esperaba esto, esta historia es mucho más grande que yo".

Su idea ha inspirado a cientos de inversionistas caseros, personas que no prestaban atención a la bolsa porque esta parecía ser accesible solo para multimillonarios. Sin embargo, compraron acciones en GameStop, una empresa de videojuegos en desgracia, y ahora, además de ganar mucho dinero, han generado serios problemas a grandes inversionistas.

El Dow Jones perdió 2.03% y quedó por debajo de los 30,000 puntos, en 29,982.62 unidades. El Nasdaq cedió 2% y quedó en 13,070.69 puntos, mientras que el S&P 500 perdió 1.93%, a 3,714.24 unidades.

En la semana, los tres índices tuvieron pérdidas de 3.27% para el Dow Jones, 3.48% para el Nasdaq y 3.31% para el S&P, según información de AFP.

EN CRISIS: Wall Street cierra su peor semana en tres meses debido a Game Stop

Pero el movimiento GameStop sigue creciendo, pues los pequeños inversionistas se están extendiendo a negocios similares, como la cadena de cines AMC, o las telefónicas Nokia y BlackBerry.

Hay muchas dudas respecto del fenómeno GameStop, aquí resolvemos algunas:

