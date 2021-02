Pruebas Falsas: Viceministro implicado señala a Ministra de Salud

Luego que la ministra de Salud, Amelia Flores, denunciara ante el Ministerio Público (MP) la adquisición de pruebas de Covid-19 que aparentemente son falsas, Ronaldo Estrada Rivera, quien fungió como gerente Administrativo de Salud y ahora es viceministro de Cultura, aseguró que la funcionaria se "pegó un tiro en el pie".

De acuerdo con la denuncia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) adquirió 30 mil pruebas para detectar el coronavirus por las que pagó 7.3 millones de quetzales. Los test adquiridos a la sociedad anónima Kron Científica e Industrial, se distribuyeron a los departamentos de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango.

Soy502 entrevistó a Ronaldo Estrada Rivera, quien fungió como gerente Administrativo de Salud durante la adquisición de estas pruebas y ahora es el actual viceministro del Deporte. Estrada, implicado en la denuncia de Salud, defendió el evento para la adquisición de las pruebas y dijo que este fue conocido y aprobado por la ministra Flores.

"Todo este evento fue revisado por la ministra y ella ahorita aparece como agraviada. Ella forma parte del proceso. Con la denuncia ella misma se pegó un tiro en el pie", sentenció Estrada.

El funcionario explicó que el problema con los test fue reportado por el área de Salud de Huehuetenango al Laboratorio Nacional de Salud, como ente rector que puede validar la calidad de los productos médicos. El 13 de enero se entregó un informe en cual se reconoció que "las pruebas no sirven", pero la denuncia se presentó un mes después.

"El 13 de enero ya era imposible ejecutar la fianza. Si se hubiera notificado del problema antes, la cosa hubiera sido distinta. Nadie sospechaba que nos fueran a estafar con las pruebas, nadie estaba coludido con la empresa. Esta es una adquisición normal, comparado con los cientos de millones que compra el Ministerio", manifestó el exgerente Administrativo.

Las pruebas falsas

Por aparte, el comisionado Presidencial contra la Corrupción, Óscar Dávila, aseguró en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que las pruebas no daban ningún resultado positivo ni negativo, por lo que las áreas de salud recurrieron a otros kits. "El sellado de la caja no correspondía", manifestó.

Pero Estrada justificó: "El proveedor cumplió con todos los requisitos de calidad y de ley. Todos. Que ellos nos hayan querido dar gato por liebre incumpliendo con ello lo estipulado en las bases del evento que forman parte del contrato, son otros 20 pesos".

El MPSAS pagó Q7.4 millones de quetzales por las 30 mil pruebas de Covid-19 a Kron. (Foto: Guatecompras)

El ahora viceministro del Deporte dice que no conoce a nadie de la empresa y no tenía ningún incentivo para realizar la compra. "¿Por qué voy a querer que la gente se muera?... me están destruyendo públicamente", señaló.

La reunión con la ministra

Según Estrada, este lunes 22 de febrero se reunió con la ministra Flores a las 15:30 horas. "Intenté que ella hiciera un desestimiento parcial de la denuncia donde ella me despersonaliza, así como a Claudia Fuentes y a Byron Echeverría y deja acusada sólo a la empresa como responsable", comentó.

A decir del funcionario, la ministra desconocía que él estaba como uno de los implicados y fue hasta ayer cuando ella se enteró que el viceministro Francisco Coma dio la orden de trasladar las pruebas de manera inmediata a los departamentos donde fueron distribuidas.

Luego que Kron entregó los test, no se recibieron en la bodegas del Ministerio sino que las enviaron directamente a las áreas de Salud de Zacapa, Chimaltenango y Huehuetenango. La orden habría sido emitida por Coma, para agilizar los procesos y continuar con la cadena de frío.

En la resolución del contrato se hace responsable exclusivo al Gerente Administrativo, ahora viceministro del Deporte, Ronaldo Estrada Rivera. (Foto: Guatecompras)

"Usted cree que el presidente (Alejandro Giammattei) no me habría dicho: 'Renunciá porque te van a investigar'. Ni la ministra sabía que la Comisión (de Transparencia del MSPAS) me tiene un encargo. Yo tengo algunos enemigos políticos allí adentro, por eso esto es tan espurio y por eso lo filtraron el domingo. El único fin aquí es destruirme. Aquí no hay ningún delito dentro del Ministerio, aquí si hay delito fue la empresa única y exclusivamente", condenó el funcionario.

Para Estrada, "la ministra se dejó llevar por sus asesores estrella" y "ahorita hay un relajo muy feo". "En todo caso ella debió trasladar la denuncia a la Comisión Presidencial contra la Corrupción... pero lo que hizo fue unilateralmente denunciar".

Sin embargo, en la citación con la UNE, la ministra de Salud aseguró que los documentos tenían "datos borrosos" que "no estaban bien pegados". Además, realizaron una consulta a el fabricante (Atila Biosystems) y ellos le dijeron que esos lotes "no habían salido de esa empresa".

Además, el comisionado Presidencial contra la Corrupción indicó que Kron Científica e Industrial no reportó ninguna importación durante el 2020, pero reconoció que aún no presenta la denuncia ante el MP.

No renunciará ni será destituido

Pese a los señalamientos en su contra, el ahora, viceministro del Deporte, aseguró que no renunciará a su cargo. Mientras que el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, dijo que, por el momento, este continuará en funciones debido a que es respetuoso de la ley y que, hasta ahora, sólo son señalamientos.

"Como ministro soy respetuoso de la institucionalidad. Él tiene un señalamiento, las instituciones encargadas del tema tendrán que proceder de acuerdo a su investigación. Nosotros no podemos tomar cartas en el asunto. Vamos a esperar los resultados de la investigación", sentenció Aguilar.

El ministro de Cultura dijo que todos tienen que aprender a ser prudentes y que él contrató a Estrada por su trayectoria académica y sus conocimientos. También afirmó que el presidente Giammattei le indicó que hay que ser respetuosos de los procesos y "mientras sea un señalamiento" no se tomarán decisiones y será él, como titular de Cultura, quien tome la determinación.

Ronaldo Estrada Rivera fue juramentado como viceministro del Deporte y la Recreación el 13 de enero, después de dejar el cargo en el Ministerio de Salud. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el viceministro, ya puso a disposición su cargo y será decisión del ministro Aguilar y del presidente Giammattei, pero reconoció que él no va a renunciar, porque es asalariado y ahora tendrá que pagar abogados para defenderse de las acusaciones.

"Estoy con la frente en alto, sé mis valores, sé mi ética. Conocía los riesgos cuando me metí a esto. Es deprimente y frustrante que todos los ciudadanos se quejan, yo era de ellos, decidí participar. Se puede hacer bien o mal las cosas, igual lo van a linchar", condenó.

De acuerdo con Estrada, no huirá de los señalamientos, por lo que ya acudió dos veces al MP y presentó un memorial. "Lo haré todos los días, para que no quieran hacer un show que me desprestigie aún más y continuaré haciéndolo hasta que me llamen a declarar, porque yo no quiero huir", puntualizó.