"He tenido tres novias": Las inesperadas revelaciones de Rubí Ibarra (video)

La "eterna quinceañera", Rubí Ibarra, abrió su corazón y habló sobre sus relaciones amorosas durante una transmisión en vivo.

La ganadora del quinto lugar en "La Academia" sorprendió a sus seguidores luego de por fin hablar de un aspecto más privado en su vida: sus relaciones sentimentales.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Rubí Ibarra aprovechó para mencionar el tema, pese a que en varias ocasiones ha dicho que no le gusta hablar de su vida personal.

"Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero solamente han sido como tres y sí, me han atraído chicas", dijo la joven de 21 años.

La potosina continuó contando que incluso anduvo con su mejor amiga, pero que el hecho de haber sido pareja hizo que ahora ya no sean amigas.

"Mi familia no lo sabe, solamente mi hermana. Pero también es como que me da igual", agregó, asegurando que no se sorprenderían, sabiendo cómo es ella.

En su estadía en la casa de canto, llegó a tener una gran amistad con Nelson Carreras, el representante de Guatemala en el reality. Fue a únicamente a él a quien en una ocasión le confesó sobre su vida amorosa.

