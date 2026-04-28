Rudy Muñoz de Municipal emociona al entregar casa a su madre tras años de esfuerzo

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Hace casi dos años, Rudy Muñoz lo dijo sin rodeos: "Siempre tengo presente el sueño de ahorrar y comprarle una casa a mi mamá. Se lo prometí y espero poder cumplirle". Ahora, ese anhelo es una realidad.

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El sueño que Rudy forjó durante años en canchas de tierra finalmente se hizo realidad. El canterano de Municipal sorprendió a su madre al entregarle una casa, un gesto que quedó inmortalizado en un video que publicó en redes sociales este lunes 27 de abril.

Acompañado por su familia, el joven extremo cortó la cinta de la vivienda entre aplausos, abrazos y sonrisas. La escena, cargada de emoción, fue musicalizada con la canción Mother's Day de Fulanito, mientras todos celebraban en el patio del nuevo hogar, símbolo de una promesa cumplida gracias al futbol.

El propio Rudy resumió el momento con palabras que reflejan su camino: "Crecí viendo cómo luchaba todos los días, cómo convertía lo poco en suficiente y el cansancio en fuerza. Esta casa no paga todo lo que hizo por mí... pero es una forma de decirle: 'lo logramos'". Y añadió: "Este sueño empezó en una cancha de tierra, con unos tacos rotos y una promesa: sacarla adelante".

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Desde sus primeros pasos, Nuestro Diario ha seguido de cerca la evolución del atacante formado en las filas escarlatas.

En octubre de 2024, cuando tenía 19 años y ya comenzaba a llamar la atención como la "Joya" roja, visitamos su hogar en la colonia Los Álamos, en San Miguel Petapa. Una vivienda humilde, en un callejón de terracería donde las chamuscas eran parte del día a día y el sueño de triunfar en el deporte aún parecía lejano.

Aquí comenzó todo: la humilde vivienda donde nació el sueño de Rudy Muñoz. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Allí, entre paredes decoradas con recuerdos de su paso por selecciones juveniles y trofeos que apenas anticipaban su potencial, Rudy hablaba sin rodeos de su objetivo: sacar adelante a su familia y, algún día, comprarle una casa a su mamá. No era un discurso, era una meta.

El tiempo, el talento y la disciplina hicieron lo suyo. Ahora, ese objetivo dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Entre aplausos y fotografías familiares, el jugador del cuadro edil celebró el cierre de un ciclo que comenzó con carencias y hoy se sostiene en trabajo y constancia.