El mensaje con el que Sara Guerrero confirmó su participación en Miss Universe

Sara Guerrero subió un misterioso mensaje donde mostró su figura de infarto. En un emotivo video contó que desde niña quería ser reina.

Con un elegante caminar, gracia y actitud así lució un traje de noche de sirena, mientras dio la noticia.

La exconductora de televisión mostró una fotografía de niña, cuando participó en un evento de belleza.

"Crecí creyendo en los sueños, en los imposibles, que se vuelven reales cuando trabajas con el alma pero el tiempo a veces intenta decirte que ya fue suficiente, que ese capítulo quedó atrás y es ahí... justo ahí, donde nace una nueva fuerza llena de esperanza. No vuelvo porque me falte algo, vuelvo porque tengo tanto que dar, porque entendí que no hay edad para brillar, ni medida para soñar, hoy no camino por mí sola, camino por todas las que alguna vez pensaron que era tarde, pero ¿saben qué? nunca es tarde cuando lo haces desde el corazón", escribió.

Guerrero se encuentra entre las candidatas de Miss Universe 2025 emocionando a sus seguidores, quienes desde ya afirmaron que le darán todo su apoyo durante este camino.

En un evento lleno de emoción y expectativa, la Organización Presencia presentó oficialmente a las 24 candidatas que competirán en la edición 54 de Miss Universe Guatemala. Cada una de las participantes portará la banda del departamento, municipio o región que representará. En esta edición, más de 100 mujeres se inscribieron al proceso de selección, lo que refleja el creciente interés y compromiso con el certamen a nivel nacional.

Acerca de Miss Universe

Miss Universe Guatemala 2025 se celebrará en Quetzaltenango, cuna de la cultura, que en octubre cumple 200 años. La gala se llevará a cabo el 12 de julio en el centro de convenciones Cefemerq a partir de las 18:00 horas.

