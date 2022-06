¡Impresionante! Rusia lanza misil contra centro comercial en Ucrania (video)

La invasión de Rusia a Ucrania continúa y cada ataque provoca oleadas de muerte y destrucción. Rusia recién lanzó un misil a un centro comercial.

Al menos diez personas murieron y más de 40 resultaron heridas por el impacto de un misil ruso en unos grandes almacenes del centro de Ucrania este lunes 27 de junio, anunció el gobernador regional, advirtiendo que el balance podría agravarse.

"Diez muertos y más de 40 personas resultaron heridas. Esta es la situación actual en Kremenchuk a causa del bombardeo con un misil", indicó Dmytro Lunin, que dirige el gobierno regional de Poltava, donde se sitúa esta ciudad que antes de la guerra tenía 220 mil habitantes.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram

"Los ocupantes dispararon un misil contra un centro comercial donde se encontraban más de mil civiles. El centro comercial está en llamas y los equipos de rescate están luchando contra el fuego" había escrito el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Acompañó su mensaje con un vídeo en el que se ve el centro comercial en llamas, envuelto en grandes nubes de humo, con camiones de bomberos y una docena de personas en el lugar.

En otras imágenes difundidas por los servicios de rescate se pueden ver los restos calcinados del edificio con los bomberos y el personal de limpieza trabajando.

#UCRANIA - #RUSIA | Sube a 10 muertos y más de 40 heridos en ataque con misil en un centro comercial en la ciudad ucraniana de #Kremenchuk. #RochexRB27 https://t.co/wobQqCNsIP pic.twitter.com/CLFVEUPRsk — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 27, 2022

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el centro comercial fue atacado con misiles antibuque Kh-22 disparados desde bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk.

"El tiro del misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades", indicó en Facebook Vitali Maletsky, alcalde de esa ciudad, en Facebook.

Lunin, el gobernador regional, denunció un "crimen de guerra" y un "crimen contra la humanidad", así como un "acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil".