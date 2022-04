Rusos atacan la ciudad portuaria más importante de Ucrania

Las imágenes muestran espesas columnas de humo sobre Odessa, luego de que los misiles aéreos y marítimos rusos cayeran sobre la ciudad portuaria más importante de Ucrania.

Rusia atacó la ciudad portuaria ucraniana de Odessa con bombardeos aéreos, el domingo temprano, dijeron funcionarios rusos y ucranianos. El alcalde de Odessa, Gennadiy Trukhanov, dijo en Facebook que Rusia había atacado "infraestructura crítica" para la ciudad.

La ciudad portuaria estratégica del Mar Negro, que es la base principal de la armada de Ucrania, es un objetivo clave para las fuerzas rusas, ya que si la capturan, podrían cortar el acceso de Ucrania al mar.

As consequence of the Russian missile attack on the oil refinery in #Odessa #Ukraine,

The critical infrastructure of the oil refinery that was destroyed and is still on fire. pic.twitter.com/ctrdc1Z53Q — JM Donis (@JMDon21696071) April 3, 2022

Con el fracaso de su campaña alrededor de Kiev, se espera que las fuerzas de Putin concentren su ofensiva en el sur y el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que apuntó a las instalaciones petroleras que Ucrania estaba utilizando para abastecer a sus tropas que bloqueaban el avance de Rusia desde el este.

"Esta mañana, misiles aéreos y marítimos de alta precisión destruyeron una refinería de petróleo y tres instalaciones de almacenamiento de combustible y lubricantes cerca de Odessa, desde las cuales se suministró combustible a un grupo de tropas ucranianas en dirección a Mykolaiv", dijo a AFP.

Los reporteros de AFP dijeron que escucharon explosiones en la ciudad portuaria del suroeste alrededor de las 6:00 de la mañana, hora local. Un video publicado en las redes sociales pretendía mostrar el momento en que se produjeron los ataques.