Emetra explica las rutas del Transmetro y TuBus para este 15 de septiembre

  • Por Jessica Osorio
15 de septiembre de 2025, 10:41
La Municipalidad Metropolitana dio a conocer cómo funciona el servicio de Transmetro y TuBus para este 15 de septiembre. (Foto: Archivo/Soy502)

La Municipalidad Metropolitana dio a conocer cómo funcionará el servicio de Transmetro con motivo de la celebración de independencia.

Para este 15 de septiembre, el servicio de Transmetro y TuBús tendrá algunas variaciones con horario especial de días festivos, informó Amilcar Montejo, vocero de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra).

Para este 15 de septiembre, las líneas 1 y 2 permanecerán deshabilitadas y el servicio será restablecido hasta que culminen todos los festejos.

El portavoz expuso que por motivo de las actividades cívicas derivadas de la Independencia, hubo algunos desvíos desde el pasado 12 de septiembre. 

Para obtener información en tiempo real de los servicios en mención, la comuna capitalina puso a disposición de los usuarios un canal de WhatsApp.

Algunas actualizaciones emitidas este día, son las siguientes:

Alerta emitida en el Canal de WhatsApp del Transmetro y TuBus, con información de las rutas este 15 de septiembre. (Foto: Canal de WhastApp Transmetro TuBus Muniguate/Soy502)
