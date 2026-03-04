Cambios en el TSE: Congreso define fecha para elegir magistrados

-

La elección de los magistrados titulares y suplentes del TSE se tiene prevista para el próximo martes 10 de marzo.

Para la próxima semana se prevé que el pleno de diputados del Congreso de la República elija a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.

Lo anterior fue confirmado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, Sonia Gutiérrez.

"La elección del TSE será el martes de la próxima semana. Existen algunas cuestiones mínimas por discutir, pero se mantiene el consenso para que así sea", externó Gutiérrez.

Las declaraciones de Gutiérrez se dieron al concluir la serie de entrevistas con los 20 candidatos a magistrados titulares y suplentes al TSE, el pasado lunes 4 de marzo.

Sonia Gutiérrez dirige reunión de la Comisión de Asuntos Electorales. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

Votación

Para elegir a las nuevas autoridades del TSE, se necesitará el voto favorable de 107 diputados.

La votación iniciará con la elección de 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, según el orden de la nómina de candidatos remitida por la Comisión de Postulación.

Listado

La nómina presentada al Congreso de la República por la Comisión de Postulación contiene el nombre de 20 candidatos.

Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación: