Cambios en el TSE: Congreso define fecha para elegir magistrados

La elección de los magistrados titulares y suplentes del TSE se tiene prevista para el próximo martes 10 de marzo.
Para la próxima semana se prevé que el pleno de diputados del Congreso de la República elija a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.
Lo anterior fue confirmado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, Sonia Gutiérrez.
"La elección del TSE será el martes de la próxima semana. Existen algunas cuestiones mínimas por discutir, pero se mantiene el consenso para que así sea", externó Gutiérrez.
Las declaraciones de Gutiérrez se dieron al concluir la serie de entrevistas con los 20 candidatos a magistrados titulares y suplentes al TSE, el pasado lunes 4 de marzo.
Votación
Para elegir a las nuevas autoridades del TSE, se necesitará el voto favorable de 107 diputados.
La votación iniciará con la elección de 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, según el orden de la nómina de candidatos remitida por la Comisión de Postulación.
Listado
La nómina presentada al Congreso de la República por la Comisión de Postulación contiene el nombre de 20 candidatos.
Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación:
- Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Juan José Bolaños Mejía
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- José Alberto Godínez Rodríguez
- José Luis de Jesús Samayoa Palacios
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Rafael Morales Solares
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
- Eva Marina Recinos Vásquez
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Francisco Javier Puac Choz
- Karin Virginia Romero Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Julio César Recinos Farfán
- Alfredo Skinner-Klée Arenales