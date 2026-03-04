Ambiente cálido y lluvia para este jueves 5 de marzo

La madrugada estará fresca, pero el clima cambiará durante el resto del día.
El amanecer de este jueves 5 de marzo será templado, fresco y con neblina, sin descartar nublados al Norte del país.
Por la mañana se esperan pocas nubes y alta radiación solar, habrá bruma en la costa sur.
Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), por la tarde se prevén nublados locales con lluvia y actividad eléctrica, sobre todo en algunas zonas del centro, suroccidente y Bocacosta.
Por la noche, el ambiente será cálido en la mayor parte del territorio nacional.