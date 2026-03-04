Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ambiente cálido y lluvia para este jueves 5 de marzo

  • Por Jessica González
04 de marzo de 2026, 14:16
El clima estará muy variado este jueves. (Foto: archivo/Soy502)

El clima estará muy variado este jueves. (Foto: archivo/Soy502)

La madrugada estará fresca, pero el clima cambiará durante el resto del día. 

OTRAS NOTICIAS: Agustín, el joven que salió a correr y fue hallado sin vida dentro de una bolsa

El amanecer de este jueves 5 de marzo será templado, fresco y con neblina, sin descartar nublados al Norte del país. 

Por la mañana se esperan pocas nubes y alta radiación solar, habrá bruma en la costa sur. 

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), por la tarde se prevén nublados locales con lluvia y actividad eléctrica, sobre todo en algunas zonas del centro, suroccidente y Bocacosta.

Por la noche, el ambiente será cálido en la mayor parte del territorio nacional. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar