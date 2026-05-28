¡Saca un arma y dispara! Discusión en plena vía termina en tragedia (video)

Presunto responsable de ataque armado capturado por policías Lobos GRIL en Jalapa



Policías del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) y policías de la comisaría 22, capturaron a Rubén Lorenzo Castrillo, de 47 años, presunto responsable de un ataque armado ocurrido en Jalapa, pic.twitter.com/TAXyHW9Ql5