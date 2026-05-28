¡Saca un arma y dispara! Discusión en plena vía termina en tragedia (video)

Uno de los implicados sacó su arma y comenzó a disparar.
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Una discusión en una calle de Jalapa quedó grabada por una de las cámaras del sector.
Dos hombres, uno en bicicleta y otro a pie, comenzaron a intercambiar palabras cuando, en cuestión de segundos, todo se salió de control.
En las imágenes se observa cómo la pelea sube de todo y el hombre que va a pie, saca una pistola y comienza a disparar en varias ocasiones contra el otro, quien logra escapar en su bicicleta.
Sin embargo, las balas alcanzaron a tres personas, una de ellas falleció en el lugar.
¡Capturado!
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de Rubén Lorenzo Castrillo, de 47 años, quien fue señalado como el presunto responsable del ataque armado.
Según las autoridades, el hecho dejó sin vida a Geremias Alexander Montecino Juárez, alias "Fusil", quien registraba antecedentes policiales tras haber sido capturado en 2018 por transportar un fusil AK-47 y 180 municiones.
Asimismo, dos hombres resultaron heridos.