Adal Ramones revela anécdotas de su vida entre risas en Guatemala

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Adal Ramones compartió anécdotas de su vida e incluso compartió consejos profesionales a los periodistas guatemaltecos antes de su show en el país "Viajando sin maleta".

Adal Ramones brindó un espacio al arribar directo desde el Aeropuerto Internacional La Aurora para explicar su emoción por estar entre el público nacional, esperando que muchos fans se reencuentren con él.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Este es un show para hablar, desahogarse y limpiar el alma, dejando todo lo malo atrás de la vida y olvidar lo que duele para avanzar, tomándolo con el toque de humor característico del comediante y productor mexicano.

Acerca del por qué de animarse a tomar temas de dolor, salud mental, evolución y de la vida en familia.el famoso comentó a Soy502:

"El comediante debe hablar de eso, no hay comedia diciendo ¡qué bien me ha ido en la vida! es como cuando te corta un novio y estabas mal, luego dice ¿se acuerdan cómo me fue por este imbécil? aquí ya te ríes de eso, una tragedia con el tiempo se convierte en comedia si tú quieres esa es la base, hablar de cosas incómodas, que nadie quiere, hacer una disección de lo que viví y cómo ahora que tengo hijos digo, Dios mío ellos son privilegiados, me costó tanto las cosas, a veces das las cosas con culpa".

Foto: Selene Mejía/soy502.

Ramones afirma que son momentos en la vida de las personas que dan una lección y que es necesario poner en la mesa para agradecer.

Acerca de las anécdotas de vida que le han cambiado, el famoso recordó su secuestro afirmando que mientras estaba retenido por sus captores, notó que ellos estaban viendo su programa.

"De hecho mi hija que estudia cine e hizo un cortometraje de mi secuestro, esa fue su tesis", expresó de Paola, quien se graduó de la carrera de Dirección de Cine y Producción Audiovisual en la New York Film Academy en Los Ángeles.

Este será un momento de desahogo y de sacar el estrés a través de las carcajadas, un evento imperdible donde Adal se siente cómodo y hablará de la familia, de su esposa y de los momentos de estrés que no son tan agradables pero que se deben vivir en estos tiempos de hiperconectividad y largas cargas laborales.

La cita

El comediante y presentador mexicano, conocido por el programa "Otro Rollo" se presenta este 28 de mayo en Fórum Majadas a partir de las 8:00 p. m.

"Esta es una metáfora, como decir viajemos sin llevar peso de más en la vida, uno mete en la maleta de la vida cosas que no debe y ahí andas cargadno rencores y culpas, hay que viajar más ligero", dice.

Entradas

Están a la venta en Ticket ASA, ingresa aquí.

Precios

Sillas Platinum Q590

Sillas Black Q690

Sillas Amex Q790

MIRA:

Adal Ramones explica por qué hablar de las anécdotas incómodas y nostálgicas de la vida en su show #ViajandosinMaleta @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/jFddh5jzYl — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 27, 2026