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Conductora es atacada a balazos tras negarse a entregar sus pertenencias

  • Por Reychel Méndez
28 de mayo de 2026, 08:47
La víctima se dirigía a su trabajo cuando fue atacada por asaltantes. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima se dirigía a su trabajo cuando fue atacada por asaltantes. (Foto: Bomberos Municipales)

La mujer resultó ilesa tras un presunto intento de robo a mano armada en la zona 11 capitalina.

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Un ataque armado sucedió este jueves 28 de mayo cuando una mujer  que viajaba en su vehículo rumbo a su trabajo, fue atacada a balazos tras negarse a ser despojada de sus pertenencias.

El hecho se registró en la 9 avenida y 13 calle, de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina, hasta donde llegaron los bomberos Municipales a auxiliar a la víctima.

La mujer resultó ilesa luego que le dispararan a su vehículo en repetidas ocasiones. (Foto: Bomberos Municipales)
La mujer resultó ilesa luego que le dispararan a su vehículo en repetidas ocasiones. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras varias detonaciones de arma de fuego, el responsable huyó del lugar, dejando daños en la estructura metálica y la cristalería del vehículo. 

Al arribo de los socorristas, se determinó que la mujer resultó ilesa y solo presentaba crisis nerviosa. 

Elementos de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes para resguardar la escena y tomar declaraciones a las víctimas.

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