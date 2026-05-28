Conductora es atacada a balazos tras negarse a entregar sus pertenencias

La mujer resultó ilesa tras un presunto intento de robo a mano armada en la zona 11 capitalina.
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Un ataque armado sucedió este jueves 28 de mayo cuando una mujer que viajaba en su vehículo rumbo a su trabajo, fue atacada a balazos tras negarse a ser despojada de sus pertenencias.
El hecho se registró en la 9 avenida y 13 calle, de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina, hasta donde llegaron los bomberos Municipales a auxiliar a la víctima.
Tras varias detonaciones de arma de fuego, el responsable huyó del lugar, dejando daños en la estructura metálica y la cristalería del vehículo.
Al arribo de los socorristas, se determinó que la mujer resultó ilesa y solo presentaba crisis nerviosa.
Elementos de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes para resguardar la escena y tomar declaraciones a las víctimas.