Guatemala conquista medalla de oro en el Panamericano de tiro con arco en Medellín

Guatemala sigue brillando en el Pan American Youth and Masters Championship que se disputa en Medellín, Colombia.
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Este miércoles, la delegación nacional volvió a celebrar luego de conquistar una nueva medalla de oro en la modalidad de arco recurvo.
La presea llegó gracias al equipo mixto U21 integrado por Christian García y Sara García, quienes se impusieron a Estados Unidos en una final muy reñida que terminó con marcador de 5-4.
La dupla chapina mostró temple en los momentos decisivos y terminó subiéndose a lo más alto del podio para darle otra alegría al país en el certamen continental.
El éxito guatemalteco ya había comenzado desde el martes, cuando el equipo femenino U18 también dejó huella en la competencia.
Sara Portillo, Mariana Saravia y Bryhanna Villatoro firmaron una actuación histórica al establecer un nuevo récord de campeonato panamericano tras registrar una puntuación de 232 puntos.