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Localizan bolsas plásticas con posibles restos humanos en zona 12 (video)

  • Por Jessica González
28 de mayo de 2026, 08:41
Bomberos Municipales ya están en el lugar. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Bomberos Municipales ya están en el lugar. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Autoridades procesan la escena, por lo que el paso por el sector ha sido cerrado.

OTRAS NOTICIAS: El accidente que complicó el tránsito este jueves en San Cristóbal, Mixco

Vecinos de la zona 12 reportaron el hallazgo de dos "bultos" sospechosos esta mañana de jueves 28 de mayo.

Se trata de dos bolsas plásticas que amanecieron sobre la 17 avenida y 29 calle, colonia Santa Rosa II.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Bomberos Municipales llegaron al lugar y constataron que podría tratarse de restos humanos. 

Según testigos, las bolsas fueron abandonadas en el sector durante la madrugada. 

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Personal del Ministerio Público (MP) ya está en el lugar procesando la escena del crimen, por ahora no hay paso sobre esa avenida que conduce a varios residenciales.

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