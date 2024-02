¿Qué puesto ocupaba y cuánto ganaba la amiga de Miguel Martínez en Cultura?

-

Jaqueline Ávalos, amiga de Miguel Martínez, laboró en el Ministerio de Cultura y Deportes antes de ser parte de las más de 800 personas que fueron destituidas.

Según el último informe mensual de actividades, Jaqueline Esmeralda Ávalos Ordoñez prestaba sus servicios en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt, devengando honorarios mensuales de 15 mil quetzales. El informe tiene fecha del 30 de noviembre del 2023.

Debido a que su contrato contemplaba una plaza del 1 de agosto del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, por un monto total de 75 mil quetzales, su nombre ya no aparece en los informes del 1 de enero de 2024.

En el desarrollo de sus actividades se detalla que Ávalos brindaba asesorías en el desarrollo de lineamientos para la verificación del cumplimiento de las actividades a realizarse en el centro deportivo, además de brindar asesoría en el desarrollo de planificación de actividades para el centro.

Por otro lado, menciona haber brindado asesoría en el desarrollo de lineamientos para la verificación del cumplimiento de actividades del personal, y asesoría en mesas de trabajo y reuniones con las autoridades de la Dirección General del Deporte y Recreación.

Entre las otras actividades que menciona está la coordinación de una reunión con el Ministerio de Salud y Asistencia Social para la organización de las mejoras en las clínicas del centro deportivo.

También se encargaba del asesoramiento en la entrega de implementación en el centro deportivo y de gestionar psicoterapias para 7 usuarios del centro.

Informe de actividades mensuales de Jaqueline Ávalos. (Fuente: Informe Mensual de Actividades Ministerio de Cultura y Deportes)

Así reaccionó a la destitución

Tras confirmarse la destitución de las amigas de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei, Ávalos utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los acontecimientos que fueron confirmados por las nuevas autoridades del país en su primer informe de 30 días de gobierno.

Jaqueline Esmeralda Ávalos Ordóñez, es una de las más íntimas amigas de Martínez, quien también es originaria de Santa Lucía Cotzumalguana, Escuintla, y emitió un fuerte mensaje.

"Me odian porque no me ha ido mal como ellos esperan y, el destino continuará decepcionándolos...", escribió Ávalos en su cuenta de X (antes Twitter).