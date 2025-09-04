Salud y ciclismo: Cómo René venció enfermedades a los 72

-

A sus 72 años, este hombre pedalea para ganarle a la diabetes y la hipertensión

El ciclismo no solo es un deporte, sino también una herramienta poderosa para mejorar la salud, incluso en la edad adulta. En Patulul, Suchitepéquez, René Celada Pérez, de 72 años, es un claro ejemplo de cómo volver a la bicicleta puede transformar la vida.

Desde niño, René disfrutaba andar en bicicleta y aunque la vida lo llevó por distintos caminos, siempre mantuvo el amor por este deporte.





Celada se va con un grupo a diferentes lugares montañosos, como con su amigo José Oliva (casco amarillo). (Foto: Angel Cucuj/Colaborador)

A los 50 años, enfrentó varias enfermedades, incluyendo diabetes, hipertensión, ácido úrico elevado, triglicéridos altos, gastritis y problemas de visión por cataratas. Fue entonces cuando optó por retomar el ciclismo como forma de mejorar su salud.

Al principio, salir al parque central era un desafío; sus pies temblaban al regresar a casa, pero René decidió no detenerse. Con el tiempo, se unió a un grupo de jóvenes ciclistas que lo motivaron a recorrer distancias mayores.





La actividad física diaria es fundamental para la salud cardiovascular. (Foto: Angel Cucuj/Colaborador)

Actualmente, pedalea hasta 60 kilómetros en competencias locales, manteniendo controladas varias de sus enfermedades y mejorando su bienestar físico y mental.

"Todo se puede en la vida si uno tiene disciplina y pasión. Invito a jóvenes y adultos a practicar ciclismo de montaña, siempre usando casco, lentes y guantes. He sufrido siete caídas, pero eso no me detiene", comentó Celada.





René Celada: Ciclismo lo curó de diabetes e hipertensión. (Foto: Angel Cucuj/Colaborador)

También aseguró que mejora la salud mental, pues ayuda a reducir el estrés por la liberación de endorfirnas.



“El ciclismo mejora la salud física, incluyendo el sistema cardiovascular, fortalece los músculos, ayuda a bajar de peso y protege las articulaciones. ” Leonel Ajciginac, Médico



Ajciginac no descartó que este deporte lo puedan practicar adultos mayores, siempre que se calcule la distancia conforme a resistencia física. "El ciclismo también ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en los diabéticos", concluyó.