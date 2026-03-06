"Se le fueron los frenos": Estudiante narra accidente en el que volcó un bus

-

La menor explicó la manera en que vivió los momentos previos al accidente donde terminó un bus colectivo volcado en Amatitlán.

Una estudiante que resultó herida narró lo sucedido en el accidente donde terminó un bus volcado en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.

Un niño de 7 años falleció en el lugar y de manera preliminar se ha dado a conocer que otras personas también murieron tras este percance vial.

La menor iba a bordo del bus colectivo e indicó que al transporte "se le fueron los frenos", este vehículo había salido de la aldea El Pepinal, lugar donde la mayoría de personas lo abordaron.

Decenas de personas se acercaron al lugar donde sucedió la tragedia.



"Yo venía hasta atrás, en los últimos sillones (del bus). El piloto metió un cambio, pero se le fueron los frenos, luego logró controlar el vehículo, pero al llegar al lugar del accidente perdió el control y casi colisionaba con otro bus", dijo la menor.

Asimismo, mencionó que "todos nos atormentamos". Esta estudiante fue trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán, lugar donde le colocaron "puntos en la cabeza y en la mano debido a heridas que presentaba, además de los raspones", explicó.

Por último, comentó que ella se encuentra en segundo básico y en esos momentos se dirigía a estudiar a un instituto.