El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que dan seguimiento a los videos que circulan en redes sociales en los cuales se observa a una mujer en el suelo, con posibles síntomas de Covid-19 y cuya atención médica habría sido negada en una clínica.

Julia Barrera, vocera de Salud, explica que la cartera da seguimiento a los videos para identificar a la mujer y brindarle la atención necesaria. En los videos los familiares detallan que no fue atendida en el Sistema de Salud, porque no tiene capacidad, y los cuerpos de bomberos tampoco quisieron atenderla.

La historia del video

Según la usuaria de Twitter que compartió las imágenes, las personas llegaron a pie a un condominio en Jardines de la Asunción, zona 5, para buscar atención de un médico particular, puesto que los bomberos no les apoyaron para su traslado a un hospital.

COVID-19: Jardines de la asunción, Zona 5. Ellos no viven allí, llevaron a la señora a ver si un médico que (vive) y tiene su clínica allí los atendía. El médico los mandó a la industria pero ya no hay espacio y los bomberos no llegaron porque ya no hay a donde trasladarla. pic.twitter.com/xJnfckHDDC — Fia (@fiaheisenberg) June 29, 2020

“Llamaron a varios lugares, incluso al teléfono que brindó el Gobierno y nada”, explicó la usuaria de Twitter.

Según esta persona, la mujer fue trasladada de nuevo a su hogar en la Colonia Santo Domingo tras recibir ayuda económica de los vecinos y así retornar en vehículo.

Se sabe que la paciente se encuentra recibiendo atención médica, sin embargo se desconoce si ingresó a un hospital o si se encuentra medicada en su residencia.