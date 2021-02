Uniformes, pruebas y pago de bus: las quejas contra los colegios

Las autoridades de los ministerios de Educación, Salud y Economía informaron que han recibido denuncias de colegios que están exigiendo el uso de uniformes en clases virtuales y la constancia negativa de una prueba de Covid-19, acciones que calificaron de "ilegales".

De acuerdo con la ministra de Educación, Claudia Ruiz, los estudiantes que cuenten con su uniforme, pueden usarlo, pero si es necesario adquirirlo o son de reciente ingreso "no es obligatorio".

"Hemos recibido denuncias de que algunos colegios están pidiendo hasta cuatro uniformes: Uno para diario, otro para deportes, otro para teatro y hasta para danza. Ya nos pronunciamos en que no es obligatorio que se reciban clases virtuales con uniforme", manifestó la funcionaria.

Mientras que la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que hay algunos colegios que están solicitando a los estudiantes y a los maestros que lleven una constancia de haberse realizado la prueba de Covid-19 y que esta tiene que ser negativa.

"No hay ningún lineamiento técnico ni legal para realizar pruebas a los maestros, ni a los alumnos. El hisopado no sólo es molesto, sino que no es técnicamente apropiado. Una persona que no tiene síntomas o algún problema, no es correcto que se haga un hisopado, menos como requisito para acudir de manera presencial a una institución pública o privada. Es completamente ilegal", manifestó Flores.

La funcionaria explicó que las pruebas se harán, sólo si alguno de los estudiantes o maestros presentan síntomas. "Allí pueden coordinar para que se hagan los testeados, pero no antes", recalcó.

Cobros ilegales

Pero las exigencias de los colegios han ido más allá. Según el ministro de Economía, Antonio Malouf, hay algunos establecimientos que están exigiendo el pago del servicio de bus, pese a que no se está utilizando.

"Estamos conscientes que los padres de familia se han visto en la necesidad de hacer esfuerzos para que los niños sigan estudiando, pero se les ha requerido uniformes y hay algunos que cobran hasta el bus", lamentó.

Por esta razón informó que la Dirección General de Atención al Consumidor (Diaco) está recibiendo todas las denuncias y exigirá la devolución de los recursos de insumos que son innecesarios y si no los han pagado, hizo un llamado para que no lo hagan.