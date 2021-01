¿Podrán los privados comprar la vacuna de Covid-19 en Guatemala?

En una reunión con diputados, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que las vacunas contra el Covid-19 podrán ser adquiridas por los privados después de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ya haya tramitado los registros sanitarios.

"Después de que nosotros, a través del Ministerio de Salud, hayamos registrados las vacunas, cualquiera podrá comprarla. Sólo se verificará que sea la real, para que no comiencen a vender cosas que no son", dijo el mandatario.

Sin embargo, Giammattei y la ministra de Salud, Amelia Flores, explicaron que el verdadero problema no es si los privados pueden o no comprarla, sino que encuentren vacunas ante la gran demanda que existe y que cumplan con los requerimientos que las farmacéuticas exigen.

TE PUEDE INTERESAR:

Según el Presidente, en este momento los productores están privilegiando a los Gobiernos y las negociaciones se hacen directamente con los países, no con distribuidores.

Además, aseguró que las productoras piden un mínimo de compra de 2 millones de dosis. "Yo no creo que algún privado pueda cumplir con ese requerimiento mínimo que están exigiendo, pero si pueden, podrán traer las vacunas, no hay ninguna limitación", manifestó.

Las vacunas y el IGSS

De acuerdo con Flores, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) realiza sus negociaciones en conjunto con el Gobierno. "Ellos van a comprar una pequeña cantidad de dosis para iniciar", detalló.

"Por ahora estamos absorbiendo la vacunación de toda la población. Cuando el IGSS esté preparado para vacunar su primera línea, entonces lo harán, por ahora será una vacunación nacional", aseveró la funcionaria.

Mientras que el mandatario indicó: "Le dije a los privados: Únanse, si la quieren con mucho gusto, lo importante aquí que AstraZeneca no le va a distribuir a nadie que no sea el Gobierno, aquí lo que se trata es llegar a la mayoría de la gente. Lo que tienen que hacer es sumarse a la iniciativa nacional. Lo que no podemos es garantizarle a la iniciativa privada que ellos vayan por sus vacunas".