Salud presenta video de paciente recuperado de Covid-19

El Gobierno de Guatemala presentó el video de un paciente que se recuperó luego de padecer Covid-19 y fue dado de alta del Hospital Temporal en el Parque de la Industria.

Luego de confirmar que este domingo, 29 pacientes fueron dados de alta, el ministro de Salud, Hugo Monroy, presentó el video donde se observa a un hombre que fue dado de alta, agradecido por los cuidados recibidos.

“Buena atención recibí por parte de los médicos, este lugar es pura bendición. Realmente no recibí ningún maltrato, todo el apoyo del personal me sirvió para salir a delante”, recordó el paciente, mientras hablaba con una mujer en las afueras del recinto.

En total desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país, el 13 de marzo pasado, se han reportado 735 pacientes recuperados.

“Me atendieron de lo mejor. A unos no les parece no se por qué, pero de antemano yo les agradezco de todo corazón, porque no solo yo lo digo”, finalizó el hombre, mientras tocó tres veces el "Timbre de la Victoria" colocado en el lugar, en señal simbólica de haber derrotado la enfermedad.

Guatemala mantiene 4,242 casos activos y, además, reporta 110 fallecidos, dos de estos por causas ajenas al Covid-19.