Salud se pronuncia ante manifestaciones de este viernes

Salubristas piden una mejora salarial y el fin de la corrupción.
EN CONTEXTO: Así avanza la manifestación de los salubristas en el Centro Histórico (video)
El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) se pronunció luego de las manifestaciones registradas este viernes en distintos puntos del país.
A través de un comunicado, las autoridades aseguran mantener las puertas abiertas para dialogar, reafirmando así la dignificación laboral de los involucrados.
"El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ante las movilizaciones anunciadas por organizaciones sindicales, destaca que mantiene una política de puertas abiertas. El MSPAS reconoce que la dignificación de los trabajadores es un pilar fundamental para el fortalecimiento de los servicios de salud", dice parte del comunicado.
De igual manera, asegura que se han sostenido reuniones en varias ocasiones, donde se han escuchado las demandas del personal de salud.
Aclararon que "el traslado del personal al renglón presupuestario 011, se realiza con estricto apego a la Ley de Servicio Civil, con compromiso de transparencia legalidad en cada etapa del proceso y lucha contra la corrupción".