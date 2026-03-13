¡Alerta! Salubristas comienzan a concentrarse en el Periférico

Salubristas empezaron a reunirse en pasarela y parabus de Periférico, frente a compañía 49 de Bomberos Voluntarios en colonia Cuatro de Febrero.



Anunciaron manifestaciones y bloqueos en la República, manténgase atento y alerta ante posibilidad que afecten Periférico zona 7 hacia… pic.twitter.com/BhooLbjJ9A