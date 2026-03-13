¡Alerta! Salubristas comienzan a concentrarse en el Periférico

Los bloqueos podrían afectar el paso hacia la zona 1 y sectores aledaños.
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Trabajadores de Salud anunciaron bloqueos y manifestaciones para este viernes 13 de marzo.
A esta hora de la mañana, ya se registra un número de salubristas reunidos en la pasarela y parada de bus del Periférico, colonia Cuatro de Febrero, frente a la estación de Bomberos Voluntarios.
Autoridades municipales hacen un llamado para tomar precauciones y evitar circular por el sector, ya que esto podría afectar el paso del Periférico zona 7, hacia el Centro Histórico, zona 1.