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¡Alerta! Salubristas comienzan a concentrarse en el Periférico

  • Por Jessica González
13 de marzo de 2026, 09:01
El bloqueo podría afectar el paso hacia el Centro Histórico. (Foto: Amílcar Montejo)

El bloqueo podría afectar el paso hacia el Centro Histórico. (Foto: Amílcar Montejo)

Los bloqueos podrían afectar el paso hacia la zona 1 y sectores aledaños. 

OTRAS NOTICIAS: Así fue la recaptura del "Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II

Trabajadores de Salud anunciaron bloqueos y manifestaciones para este viernes 13 de marzo. 

A esta hora de la mañana, ya se registra un número de salubristas reunidos en la pasarela y parada de bus del Periférico, colonia Cuatro de Febrero, frente a la estación de Bomberos Voluntarios.

Autoridades municipales hacen un llamado para tomar precauciones y evitar circular por el sector, ya que esto podría afectar el paso del Periférico zona 7, hacia el Centro Histórico, zona 1.

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